В Москве возобновили розыгрыш авто среди привившихся от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди получивших первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов в среду, 21 июля.

«Сегодня возобновлен розыгрыш автомобилей. Сегодня, в среду, среди тех людей, которые на прошлой неделе сделали первую прививку. То, что мы тогда инициировали, городские власти сочли возможным продолжить эту акцию», - приводи РИА Новости заявление Платонова.

Как он отметил, город будет принимать решение о продолжении акции по мере необходимости. По его словам, на сегодняшний день есть положительный результат, в том числе многократно возросло количество привитых от коронавируса. «Это хороший удар по пандемии», - заявил он.

Напомним, 13 июня мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции. С 14 июня по 11 июля текущего года москвичи, впервые получившие первый компонент вакцины от коронавируса, стали участниками розыгрыша автомобилей.