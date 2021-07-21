Рослесхоз назвал нецелесообразным приватизацию лесов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рослесхоз считает нецелесообразной идею приватизации лесов России.

«Рослесхоз категорически против передачи гослесфонда в частную собственность», - написал глава ведомства Иван Советников в своем Instagram.

Против данной идеи выступило и Министерство природы РФ, указав на статью 8 Лесного кодекса России о том, что «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности». «Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть», - приводит ТАСС слова представитель ведомства, где лесной фонд назвали экологической системой, которая охраняется государством.

Напомним, глава компании RFP Group Константин Лашкевич в интервью РБК предложил дать разрешение на приватизацию 2-3 процентов территории лесов в стране для реализации на них модели интенсивного лесопользования.