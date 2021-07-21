Устроивший стрельбу в школе в Казани Галявиев переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2 Фото: REUTERS

Устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев после экспертизы переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2. Об этом в среду, 21 июля, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

- По имеющимся у нас данным, его уже перевели в психиатрическую больницу московское СИЗО «Бутырка» после проведения экспертизы, - сказал он в интервью изданию РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент совершения массового убийства. Экспертизу проводил государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского.

Напомним, в мае этого года студент пришел в здание казанской гимназии №175 и устроил стрельбу, в результате которой в школе погибли семь детей и две учительницы, 24 человека пострадали. Оружие преступник приобрел на законных основаниях сразу после того, как его отчислили из вуза.