"Застрелил брата своей бывшей одноклассницы": Новые детали нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани

Мотивы нападения на школу продолжают выяснять следователи Фото: REUTERS

«Комсомольской Правде» стали известны новые детали нападения на казанскую школу №175. Напомним, утром 11 мая в здание ворвался 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный охотничьим дробовиком и самодельным взрывным устройством. На входе он тяжело ранил работника школы, который пытался закрыть перед нападающим дверь. Затем убил двух учительниц, ворвался в класс, где в этот момент шел урок у 8А класса. Галявиев застрелил насмерть еще семь школьников. Когда силовики задержали Галявиева, стало известно, что парень четыре года назад выпустился из этой школы после 9 класса, затем учился в колледже.

Мотивы нападения на школу продолжают выяснять следователи. Тем временем сайту kp.ru стало известно, что среди убитых детей оказался младший брат бывшей одноклассницы Галявиева.

«ОН МОГ ПРЕДУПРЕДИТЬ»

- В списке погибших есть 14-летний Амир Зарипов. Уже сообщали, что это сын учительницы из нашей школы. Но еще Амир был младшим братом нашей одноклассницы Кямили, - рассказал «КП» другой бывший одноклассник Галявиева. - Мы обсуждали между собой: он случайно убил Амира или знал, чей он сын и брат? Нам говорят, что Ильназ вошел в единственный класс, который не успели закрыть...

Парень рассказывает, что и мужчину, который пытался остановить Галявиева на входе, последний прекрасно знал. Мулланур Мустафин раньше преподавал в школе математику. (Мужчину удалось спасти).

- Мы с ним всегда здоровались. Ильназ не мог его не узнать там на входе. Но этот учитель никогда ему ничего плохого не делал, у Ильназа не было причин в него стрелять.

Сейчас всех ребят, которые учились с Галявиевых в школе, вызвали на повторный допрос в Следственный комитет. Но при этом только одного человека отправили еще и на детектор лжи.

- У этого молодого человека в день стрельбы сестра внезапно не пошла в школу, - рассказал источник в следствии. - У следствия была версия, что Ильназ мог предупредить своего бывшего приятеля о своих планах. Но пока версия не подтвердилась.

ОРУЖИЕ КУПИЛ НА ДЕНЬГИ ОТ ИГРЫ

После случившегося многие писали, что школьных друзей у Галявиева не было.

- На самом деле был один условно близкий друг и еще один мальчик, который с ними общался чаще других, - продолжает экс-одноклассник убийцы. - Какое-то время они занимались вместе брейк-дансом и паркуром. Но Ильназ все же больше предпочитал сидеть дома.

По словам нашего собеседника, дома у Галявиевых никто из ребят никогда не был. При этом некоторые знали, что даже в средней школе подросток фанател от стрелялок.

- Он иногда мог похвастать в школе - смотрите, какой я скин (игровое оружие, - Авт.) выиграл!

Напомним, по версии следствия, охотничий дробовик и патроны для нападения на школу Ильназ Галявиев купил на деньги, вырученные от продажи одного из игровых скинов. По словам бывшего приятеля, скинами Ильназ начал торговать еще в школьные годы.

Парень вспоминает и эпизод, когда в чате класса Галявиев предложил бросить в учительницу английского языка коктейль Молотова, даже написал рецептуру его приготовления.

- Тогда мы решили, что это просто такая жесткая шутка. Эту учительницу многие не любили. В любом случае, никто не может понять, почему Ильназ пошел именно в школу. Учителей, с которыми у него даже чисто теоретически могли быть конфликты, в школе больше нет. Бывших одноклассников - тем более.

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