Цена бензина Аи-95 на бирже достигла 59,85 тысячи рублей за тонну

Цена бензина Аи-95 на бирже достигла 59,85 тыс. руб. за тонну. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биржевая стоимость бензина Аи-92 превысила 57 тыс. рублей за тонну, при этом индекс марки «Регуляр-95» (Аи-95) превысил 59,8 тыс. рублей. Данные следуют из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Обе цены обновили исторический максимум 2020 года.

Бензин Аи-92 в ходе торгов увеличит цену на 0,55%, до 57,06 тыс. руб. за тонну, бензин Аи-95 вырос в цене на 0,59%, до 59,84 тыс. руб.

Накануне Аи-92 установил свой максимум 20 июля (56,75 тыс. руб. за тонну). Аи-95 обновил максимум с 3 июля 2020 года (59,78 тыс. руб. за тонну).

В Минэнерго ранее отмечали, что подорожание бензина связано с общей инфляцией, колебанием оптовых цен из-за повышения сезонного спроса.

Бензин Аи-92 вскоре может увеличить цену более чем на 10%, чем та, что закреплена в законе для расчета демпфера. Нефтяные компании из-за этого могут лишиться миллиардных компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок.