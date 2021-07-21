Десятилетний австриец попросил Путина «не терять веру в Европу» Фото: REUTERS

Десятилетний мальчик из Австрии Маттиас Брандштеттер написал письмо российскому президенту Владимиру Путину, попросил у главы государства «не терять веру в Европу». Об этом в среду, 21 июля, сообщило министерство иностранных дел России на своей странице в социальной сети Facebook.

Письмо мальчик передал российскому лидеру через посла РФ в Австрии. В своем письме Владимиру Путину юный австриец отметил, что в Европе есть много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы тесного партнерства с ней.

- Европейские государства и Россия являются близкими соседям, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче. Пожалуйста, не теряйте веру в Европу, - написал Маттиас Брандштеттер.

Мальчик уже получил ответ от российской стороны: по его просьбе ему направили фотографию президента России с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве. Книги помогут Маттиасу расширить знания о нашем государстве и совершенствовать русский язык.

Министерство иностранных дел РФ также поблагодарила десятилетнего австрийца за интересное письмо и напомнило, что российская сторона открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в сотрудничестве ради общего блага.