Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика21 июля 2021 16:26

РПЦ предложила реформу выплат семьям по принципу «больше детей - больше денег»

Представители церкви также предложили увеличить выплаты многодетным семьям
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
РПЦ предложила реформу выплат семьям по принципу «больше детей - больше денег»

РПЦ предложила реформу выплат семьям по принципу «больше детей - больше денег»

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Русская православная церковь предложила увеличить выплаты многодетным семьям и организовать их по принципу «больше детей - больше денег». Об этом в среду, 21 июля, говорится в документе, который был принят по итогу десятого Общецерковного съезда по социальному служению. Документ опубликовали на официальном сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.

- Участники съезда отметили необходимость увеличения ежемесячных финансовых выплат многодетным семьям и реализации при этой мере социальной поддержки принципа «чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка», - говорится в документе, утвержденном патриархом Московским и вся Руси Кириллом.

В РПЦ также предложили предусмотреть в законодательстве России льготы при оплате за обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях детям из многодетных семей, которые в настоящее время обучаются на коммерческой основе.