РПЦ предложила реформу выплат семьям по принципу «больше детей - больше денег» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Русская православная церковь предложила увеличить выплаты многодетным семьям и организовать их по принципу «больше детей - больше денег». Об этом в среду, 21 июля, говорится в документе, который был принят по итогу десятого Общецерковного съезда по социальному служению. Документ опубликовали на официальном сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.

- Участники съезда отметили необходимость увеличения ежемесячных финансовых выплат многодетным семьям и реализации при этой мере социальной поддержки принципа «чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка», - говорится в документе, утвержденном патриархом Московским и вся Руси Кириллом.

В РПЦ также предложили предусмотреть в законодательстве России льготы при оплате за обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях детям из многодетных семей, которые в настоящее время обучаются на коммерческой основе.