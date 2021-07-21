Приток молодежи и поддержка фермерства: В народную программу «Единой России» включат разработку современной аграрной политики

Будущее аграрного сектора — за малым и средним бизнесом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Что нужно сделать для того, чтобы люди хотели жить и работать на селе? Этот вопрос обсудили участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий», которая прошла 21 июля на площадке «Единой России». Эксперты уверены: проблему необходимо решать комплексно. Для этого следует развивать все сферы жизни: строить доступное жилье, предоставлять возможности для трудоустройства и получения качественного образования, модернизировать социальную, культурную и досуговую инфраструктуры. Предложения экспертов, прозвучавшие в ходе круглого стола, будут включены в народную программу «Единой России», которую партия представит в августе.

Будущее аграрного сектора — за малым и средним бизнесом, уверен заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. По его мнению, развитие предпринимательства и другие приоритеты станут основой новой аграрной политики, направленной на повышение качества жизни на селе.

- Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях,- подчеркнул Алексей Гордеев.

Зампред Госдумы напомнил, что принятая в 2018 году программа «Комплексное развитие сельских территорий» была воплощена в жизнь во многом благодаря «напористости» членов «Единая России». Именно единороссы обеспечили достойную финансовую поддержку программы со стороны Правительства РФ.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село», первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников считает, что главную поддержку (в том числе и финансовую) сегодня должны получать небольшие фермерские хозяйства. Меры поддержки крупных агропроизводителей в регионах отлажены и хорошо работают. Поэтому все внимание необходимо переключить на развитие малых хозяйств.

- Первое — льготное кредитование должно быть максимально доступно для большего количества небольших хозяйств. Второе — гранты. Сегодня по отдельным видам грантов лишь один из пяти, а где-то из десяти человек получает их. Нам надо сосредоточиться на этой мере поддержки, четко определиться по направлениям и менять правила получения грантов только для того, чтобы увеличивать количество получателей и объем денежных средств, которые мы можем выдавать в одни руки в виде грантов для их эффективного использования, - отметил Владимир Плотноков.

Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина предложила включить в народную программу единороссов запуск нацпроекта «Развитие села» и разработку федерального закона «О развитии сельских территорий». По ее мнению, важно также обеспечить равный доступ к мерам поддержки и малых, и крупных предприятий.

- Проблема сбыта продукции фермеров и личных подсобных хозяйств должна быть решена. Мы считаем, что малые формы хозяйствования точно могут составить конкуренцию крупным производителям, - убеждена Юлия Оглоблина.

Эксперты уверены, что отток молодежи из села можно остановить стимулирующими мерами со стороны государства. У молодых людей должно быть четкое видение перспектив жизни в сельской глубинке: хорошее образование, работа, достойная зарплата, жилье. Сейчас же, как показывает статистика, безработица на селе вдвое выше, чем в городе. А каждый пятый сельский житель прозябает за чертой бедности.

- В действующей Стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года есть целевой показатель соотношения заработной платы со средним значением по экономике: к 2030 году мы должны доползти до 80%, - подчеркнула председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова. - В госпрограмме развития сельского хозяйства 2018-2025 годов вообще нет данного индикатора. Мы предлагаем, чтобы в народной программе предусмотрели изменения в вышеназванные документы.

По ее мнению, необходимо довести соотношение зарплаты на селе и средней зарплаты в регионе до 90%.

Заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев заверил, что все инициативы, отраженные в народной программе единороссов, обязательно получат поддержку Минсельхоза РФ в реализации.