Госдеп: США не допустят, чтобы Россия использовала "Северный поток — 2" как "инструмент давления"

Госдеп заявил, что США не допустят, чтобы Россия использовала "Северный поток — 2" как инструмент давления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник госдепартамента США Дерек Шолле обсудил с властями Украины обоюдные опасения по поводу реализации проекта "Северный поток — 2".

- Советник госдепартамента Дерек Шолле 20-21 июля встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем министра иностранных дел Евгением Ениным, — сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Шолле подтвердил готовность США "обеспечить, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения" против Украины и других европейских стран.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский президент Владимир Путин сказал, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. Глава государства отметил, что «нужна добрая воля» со стороны Киева, если он хочет продолжить транзит после завершения срока действия соответствующего контракта. Президент добавил, что "Россия не должна всех кормить".