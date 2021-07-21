Путин: не во всех регионах России удалось предотвратить ЧС из-за аномальной жары Фото: REUTERS

Не во всех регионах России удалось предотвратить чрезвычайную ситуацию из-за аномальной жары, однако некоторые субъекты государства справились с этой проблемой. Об этом в среду, 21 июля, заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания о лесных пожарах с правительством.

- С такой неблагоприятной погодой столкнулись практически все регионы нашего государства. Конечно, люди страдают, это очевидно. Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей провоцируют природные пожары. В текущем году вряд ли возможно было избежать этой беды, - отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что в некоторых регионах смогли быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. В других субъектах сделать это не получилось, в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест.