Депутат Милонов усомнился, что Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, невменяем

Галявиева могут признать невменяемым Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов усомнился, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, действительно невменяем.

Ранее появилась информация, что государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал, что молодой человек был невменяем на момент совершения преступления.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что если Галявиев и сошел с ума, то это не отменяет того факта, что он совершил преступление. Но даже если невменяемость подтвердится, то он не должен уйти от ответственности.

- Он должен быть помещен в психиатрическую клинику для заключенных. Будет проходить лечение и находиться в больнице весь срок, который бы провел в тюрьме, - сказал депутат ФАН.

Но, по мнению Виталия Милонова, на момент совершения преступления студент был совершенно вменяем и осознавал свои действия.

- Он же не вел себя совсем уж неадекватно — он ходил прямо, записал видео. Как он был невменяемым? Все он был вменяемым. Всякое, конечно, бывает. Врачебная комиссия должна прийти к единому мнению, - говорит парламентарий.

Виталий Милонов отметил, что независимо от развития событий, он не должен «избежать ответственности, прикинувшись невменяемым и неадекватным».

В свою очередь адвокат Константин Кудряшов отметил, что признание невменяемым будет самым выгодным сценарием для Ильназа Галявиева.

- Его освободят от наказания и вместо колонии строгого или особого режима направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу, пояснил адвокат "Известиям".

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.