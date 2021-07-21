Лежачий полицейский установлен на месте ДТП, где студентка насмерть сбила двоих детей

Валерия Башкирова проведет в СИЗО до 15 сентября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на улице Авиаторов, где несколько дней назад произошло ДТП, в котором 18-летняя студентка сбила насмерть двоих детей, установили лежачий полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры западного административного округа.

"После трагической истории было принято решение пересмотреть организацию дорожного движения. Этот нерегулируемый пешеходный переход никогда не был очагом аварийности. В понедельник, 19 августа, возле пешеходного перехода на улице Авиаторов был установлен лежачий полицейский и установлен знак по ограничению скорости до 20 километров в час", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, автомобиль марки Mazda, за рулем которого была 18-летняя студентка Валерия Баширова, сбил мальчиков 5, 4 лет и девочку 9 месяцев. Они переходили дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой. Основной удар пришелся на мальчиков, девочка в момент ДТП находилась в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается медицинская помощь.

Виновнице ДТП Валерии Башкировой предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест до 15 сентября. Но после решение было пересмотрено, Башкирова арестована до 16 сентября, она проведет это время в СИЗО.