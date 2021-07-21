В Папуа - Новой Гвинее девочку семи лет часами пытали из-за подозрения в колдовстве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Папуа - Новой Гвинее 7-летняя девочка подверглась многочасовым пыткам из-за подозрения в колдовстве. Мачеха резала, жгла и била ребенка. Девочка оказалась в больнице со сломанными руками и ногами, сообщает The National.

Женщина, применившая насилие над ребенком, оказалась в тюрьме. Ее сдала другая родня.

Подобный случай произошел три недели назад. В Папуа - Новой Гвинее растерзали женщину, также обвиненную в колдовстве после смерти ее родственника-подростка. Расчлененное тело было найдено у обочины дороги.

Жители страны полагают, что насилие вызвано ситуацией из-за коронавируса, которое связывают с суевериями.

Обвинение в колдовстве стало проявляться примерно 10-15 лет назад, заявляют местные.

Некоторые знахари утверждают, что могут "опознать" ведьм – но используют это ради выгоды. Полиция практически не вмешивается в подобные ситуации.