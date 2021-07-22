Аналитики AliExpress назвали самые популярные места для отпуска в России летом 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики AliExpress Россия и метапоисковика авиабилетов Aviasales выяснили предпочтения жителей России по отпуска летом текущего 2021 года. Эксперты назвали самые популярные направления и наборы товаров, которые россияне чаще всего будет с собой на отдых.

Для исследования аналитики изучили тенденции спроса в российской столице, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге. Выяснилось, на отпуске в другом городе или за рубежом россияне в текущем году намерены провести в среднем 11 дней.

- Для отдыха жители страны чаще всего выбирают Сочи – на это направление приходится 15 процентов всех забронированных билетов на самолет этим летом. Каждый восьмой путешественники из РФ летит в Симферополь, еще девять процентов – в Санкт-Петербург, по шесть процентов – в Анапу, Краснодар и Калининград, и еще три процента собираются в Геленджик, - говорится в сообщении AliExpress Россия.

Отмечается, что российские туристы стали чаще планировать отдых заранее: большинство из них покупают авиабилеты за два месяца до путешествия. В отпуск с ребенком теперь летит каждый пятый россиян, а на авиабилеты в среднем жители страны этим летом потратят 16 тысяч рублей.

Чаще всего для отпускного сезона россияне покупают внешние аккумуляторы для зарядки телефонов и других гаджетов, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжную обувь.

Предпочтения по игрушкам для пляжа разделились в зависимости от родного города путешественников. Так, жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга выбирают надувные резиновые мячи, отдыхающие из Казани и Самары - надувные круги в форме розового фламинго. Самую необычную игрушку для пляжа выбирают новосибирцы — это надувной матрас в форме куска пиццы.