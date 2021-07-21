Эксперт ответил профсоюзу «Таксист», раскритиковавшему новую систему контроля работы водителей

Система аналитики, призванная обезопасить перевозки, начнет работать с 1 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт ответил профсоюзу «Таксист», представители которого выступили с критикой в адрес информационной системы КИС «Аналитика работы такси» (АРТ).

Новшество будет внедрено 1 августа и поможет проконтролировать работу водителей, оценить, сколько времени человек проводит за рулем и не допустить переработок.

Директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация московской агломерации» (Ассоциация ТАМА), заместитель председателя Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Норайр Блудян отметил, что задача профсоюза состоит в защите прав водителей. В том, чтобы сделать режим труда и отдыха более комфортным, а не в ратовании за нарушение требований федеральных норм и увеличении рабочего дня.

В профсоюзе отнестись к нововведению скептически. Там уверены, что это ущемит права водителей, снизит зарплаты и заставит перевозчиков уйти в тень, чтобы сохранить доход.

- Легковые такси – самый опасный сегмент перевозок. Водители перерабатывают, усталость провоцирует засыпание за рулем. АРТ как раз будет следить, чтобы водитель не перерабатывал. С помощью цифрового ID получится регулировать доступ в профессию, нелегалы уйдут с рынка. А пассажиры будут уверены, что пользуются услугами профессионала, - заключил директор Ассоциации ТАМА в беседе с "Известиями".

Ранее сообщалось, что с 1 августа к информационной системе начнут подключать всех перевозчиков. Это поможет обезопасить рынок данных услуг, сообщает ФАН.