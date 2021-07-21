Зеленский подписал закон о коренных народах Украины Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. В соответствии с документом, таковыми признали крымчаков, караимов и крымских татар. Об этом в среду, 21 июля, говорится в сообщении на официальном сайте украинского лидера.

Сообщается, что данный закон направлен на «защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов».

- Закон определяет, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Коренной народ Украины - этническая общность, которая сформировалась на территории страны, является носителем самобытной языка и культуры, а также составляет этническое меньшинство в составе населения Украины, - говорится в сообщении.

Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции страны. Кроме того, законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов.

Как писал сайт kp.ru, во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, отметив, что для него украинцы и русские являются одним народом.