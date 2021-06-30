Путин: я не считаю украинский народ недружественным

Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает народ Украины недружественным.

- Я не считаю, что украинский народ недружественный нам. Считаю, что украинцы и русские вообще один народ. Евреи приезжают в Израиль из других стран. Из Африки вообще черненькие приезжают. Вроде не похожи друг на друга, но еврейский народ дорожит своим единством. У нас есть такой народ, как мордва, есть эрзя, мокша, и другие группы. Но все они считают себя мордвинами. И говорят на языке одной группе, а эрзя и мокша не понимают друг друга. У них язык отличается, но они дорожат своим единственом, и они понимают, что дробление ни к чему хорошему не приведет, - сказал Владимир Путин во время прямой линии с россиянами.

Напомним, Владимир Путин считает смешным непризнание русских коренным народом Украины. Так он прокомментировал соответствующую инициативу украинского лидера Владимира Зеленского.Путин отметил, что отрицательно относится к такой идее и не понимает, как можно относиться к ней по-другому. Он добавил, что называть русским некоренным народом Украины смешно и глупо.