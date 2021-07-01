Верховная рада приняла закон о "коренных народах Украины" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 1 июля, Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские.

В законе говорится о том, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, сформированная на территории Украины, которая является носителем самобытного языка и культуры, а также имеет социальные, культурные, традиционные или представительные органы, осознает себя коренным народом страны.

Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие, а также устанавливать свой политический статус в рамках конституции и законов страны. Коренным народам также гарантируется право создавать свои СМИ, учебные заведения и обучаться на родном языке.

В документе отдельно прописаны коренные народы Украины, сформированные на территории Крыма, которыми названы крымчаки, крымские татары и караимы.

Напомним, днем ранее, 30 июня, во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, отметив, что для него украинцы и русские являются одним народом. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя высказывания российского коллеги, высказал противоположное мнение, заявив, что если бы русские и украинцы были бы одним народом, над Государственной думой РФ развевался бы желто-голубой флаг: