Врач объяснил, как «безопасный кокон» защищает невакцинированных членов семьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принцип создания «безопасного кокона» из вакцинированных от коронавирусной инфекции вокруг уязвимого человека - это тот же самый коллективный иммунитет, только в маленькой ячейке общества, например, в пределах семьи. Об этом в среду, 21 июля, сообщил вакцинолог и глава одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков в интервью сайту kp.ru.

- В соответствии с этим принципом, вакцинацию проходят те члены семьи, у которых есть возможность это сделать. Таким образом привитые защищают тех, кто этого сделать не может по объективным причинам, - объяснил врач.

Евгений Тимаков отметил, что больше всего заражений коронавирусной инфекцией происходит внутри семьи: кто-то из домочадцев «заносит» болезнь в дом, заражая остальных членов семьи. При этом если подавляющее большинство жителей квартиры пройдет вакцинацию, то будет гораздо меньше шансов, что кто-то из них принесет коронавирус извне.

Как писал сайт kp.ru, сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация от коронавируса в РФ идет активно, поствакцинальных осложнений не наблюдается. Первый компонент вакцины получили порядка 33,6 миллиона жителей страны, полностью прошли вакцинацию 22,6 миллиона.

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