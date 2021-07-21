Привитые снижают риск заражения непривитых родственников в три раза: Как работает коконный иммунитет

Сегодня все чаще врачи и ученые говорят о том, что главная защита от коронавируса – это вакцинация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня все чаще врачи и ученые говорят о том, что главная защита от коронавируса – это вакцинация. И если человек не может пройти ее по каким-то причинам, вокруг него необходимо создать «безопасный кокон» вакцинации. Это касается, прежде всего, детей и тех, кому по причине заболевания или возраста сложно развить достаточный иммунный ответ на вакцину. «Комсомолка» разбирается, что такое коконная вакцинация и почему прививаться важно всем, включая устойчивых к инфекции здоровых и сильных молодых людей.

- Принцип создания безопасного кокона из вакцинированных вокруг уязвимого человека - это тот же самый коллективный иммунитет, только в маленькой ячейке общества, в семье. Согласно этому принципу вакцинируются те члены семьи, которые могут это сделать, и таким образом защищают тех, кто этого сделать не может, - говорит врач, вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков.

Ведь больше всего заражений, как уже установлено санитарными врачами, происходит внутри семьи. То есть кто-то заносит в квартиру инфекцию, и дальше она косит домочадцев. Однако если подавляющее большинство жителей квартиры будет привито и устойчиво к вирусу, гораздо меньше шансов, что кто-то из них принесет его извне.

- Так мы защищаем детей и тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, - объясняет эксперт. - В Финляндии были исследования, которые показали, что один вакцинированный человек в три раза снижает риск заразиться для невакцинированных из числа тех, с кем он живет. Вакцины предотвращают передачу инфекции от вакцинированных к невакцинированным, поскольку у привитых, даже если они оказываются заражены, меньше выделяется вирус – возбудитель и получается, что таким образом снижается вирусная нагрузка на тех людей вокруг, которые не смогли привиться.

КОГО ТАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬ:

- людей, у которых обострение хронического заболевания,

- тех, кто принимает терапию, подавляющую иммунитет,

- пожилых людей, которые не могут сделать прививку,

- беременных женщин на ранних сроках,

- кормящих мам,

- детей.

- Я считаю, что люди из окружения уязвимых для коронавирусной инфекции лиц не просто могут сделать прививку и позаботиться об их безопасности, но должны это сделать, поскольку на них лежит ответственность за жизнь родных и близких, - уверен Евгений Тимаков. - Известны неоднократные случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей с инвалидностью, у мамочек беременных были нарушения, замершая беременность, и другие осложнения. Так вот, чтобы этого не было, и папам, и другим родственникам, которые живут или постоянной общаются с теми, кому привиться нельзя, - необходимо сделать прививку, чтобы инфекцию домой не приносить.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Термин «коллективны иммунитет» ввели после того, как заметили, что наличие людей, иммунных к определенному инфекционному заболеванию, снижает вероятность развития этого заболевания у других людей в этой же популяции. Самое раннее наблюдение этого явления было сделано в 1840 году выдающимся британским ученым Уильямом Фарром, который написал в своем докладе о рождениях, смертях и браках в Англии и Уэльсе, что «передача оспы может быть прервана или иногда остановлена благодаря вакцинациям, которые защищают часть населения».

В Австралии в 2018-м году провели исследования, которые показали, что вакцинация обоих родителей после родов снизила инфицирование коклюшем младенцев на 77%. Такие частные проявления коллективного иммунитета стали называть коконным, поскольку они образуют как бы кокон вокруг незащищенного человека.

В США врачи – онкологи выступают за приоритетную вакцинацию от COVID-19 членов семей онкологических пациентов и людей, ухаживающих за ними. У онкологических пациентов из-за лекарств подавлен иммунитет (особенно это касается людей с гематологическими злокачественными новообразованиями), и они не могут реагировать на вакцины. Поэтому им требуется особая защита извне.

Подобная стратегия применяется и относительно людей, которые проходят противовоспалительное лечение заболеваний кишечника и ревматических болезней.