"20 пицц и вертолет": уголовники захватили охранников тюрьмы ради перекуса

Уголовники захватили охранников тюрьмы ради перекуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тюрьме города Эскильстуна, примерно в 120 километрах от Стокгольма, два уголовника, осужденных за убийства, взяли в заложники двух сотрудников пенитенциарного учреждения.

Оказалось, что заключенным удалось проникнуть в специальную комнату охраны в одном из блоков тюрьмы. На тот момент там находились всего два сотрудника - мужчина и женщина. Взяв их в плен, злоумышленники потребовали прислать им вертолет и привезти не менее 20 пицц, чтобы раздать их тем, кто содержится в данном отделении учреждения. Также, в случае доставке еды, они были согласны отпустить одного из заложников.

Сейчас заложников, которым уголовники угрожали бритвами, уже удалось освободить, их жизням ничего не угрожает. что касается преступников, то желаемого они так и не получили, сообщает Daily Star.

По данным Aftonbladet, захватчики - 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Махамед Абдуллахи.