Институт в Ухане сообщил об отсутствии доказательств утечки коронавируса из лаборатории в 2019 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Уханьский институт вирусологии никогда не выводил искусственно, не синтезировал, а также не допускал утечки коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.

По его словам, до 31 декабря 2019 года Уханьский институт «не сталкивался» с COVID-19. «Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19», - заявил, отметив, что до этого периода ни один сотрудник или студент института не заражался коронавирусной инфекцией нового типа.

Чжимин отметил, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства, которое могло бы подтверждать искусственное происхождение этого вируса или же его утечку из лаборатории. Как он подчеркнул, пока между учеными существует консенсус о том, что «COVID-19 имеет естественное происхождение».

«Эксперты опубликовали заявление, в котором говорится, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы поддержать теорию об искусственном происхождении COVID-19 или его утечки из лаборатории», - добавил глава института.

Напомним, 16 июля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация собирается провести проверку лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей коронавирусом в декабре 2019 года, допустив лабораторное происхождение заболевания. Как писал сайт kp.ru, после этого более полумиллиона китайцев подписали онлайн открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения с требованием расследовать ситуацию в американской биолаборатории на базе Форт Детрик для «предотвращения будущих эпидемий».