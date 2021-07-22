Невролог: коронавирус может привести к преждевременному старению Фото: Иван МАКЕЕВ

Попадая в организм человека, коронавирусная инфекция способна запустить механизмы преждевременного старения. Об этом предупредил невролог Эркин Шамсиев, отметив, что для того, чтобы предотвратить этот процесс, необходимо вести здоровый образ жизни.

«К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение», - приводит РИА «Новости» слова специалиста.

Шамсиев уточнил, что преждевременное старение при коронавирусной инфекции связано как с нервным истощением на фоне стресса, так и с естественным влиянием вируса на организм. Как он отметил, после выздоровления необходимо заняться укреплением иммунитета.

Невролог рекомендовал заниматься спортом, фитнесом, плаванием, а также правильно питаться и избавляться от лишнего веса. Кроме того, он заявил о необходимости отказаться от сигарет и алкоголя бывать, а также больше на свежем воздухе. «Если человек страдает авитаминозом, больше есть овощей и фруктов», - посоветовал врач.

Невролог отметил, что все эти пункты входят в понятие улучшения качества жизни. По его словам, если придерживаться этих правил, то можно предотвратить запуск процесса преждевременного старения.