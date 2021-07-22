Правительство обсуждает меры по снижению цен на овощи Фото: Лия МУРАДЬЯН

Правительство России обсуждает меры по снижению цен на овощи. Этот вопрос рассматривался накануне в Министерстве сельского хозяйства.

Ведомство уже поручило регионам исключить влияние посредников на розничные цены. Кроме того, рассматривается вариант с увеличением субсидий на компенсацию затрат на строительство овощехранилищах в удаленных субъектах страны, передает «Коммерсант».

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко рассказала, что власти и крупные торговые сети пришли к общему пониманию о необходимости оперативного снижения розничных цен вслед за закупочными. Как сообщил источник издания в одной из торговых сетей, федеральные власти будут давить на ритейлеров, что вынудит тех снизить цены на овощи после того, как то же самое сделают поставщики.

В то же время директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что правительству нужно субсидировать логистику производителей с учетом направления и расстояния. По его мнению, это позволит снизить цены в магазинах и увеличить прибыль бизнеса.

Отмечается, что в июне морковь поднялась в цене на 37%, картофель на 20,3%, капуста – на 14,3%. Минсельхоз поручил региона увеличить число ярмарок. Как рассказал замглавы ведомства Джамбулат Хатуов, более 50% овощей открытого грунта продается через трейдеров и посредников, из-за чего цены в магазинах растут.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, цены на овощи станут ниже. Также по ее словам, правительство работает над доступом продуктов отечественных сельхозпроизводителей на полки российских магазинов.