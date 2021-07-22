Ретейлеры прогнозируют рост цен на одежду и обувь осень минимум на 10%

Ретейлеры прогнозируют рост цен на одежду и обувь в осенне-зимний сезон минимум на 10% Фото: Михаил ПАТЛИС

Ретейлеры предупреждают об увеличение цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне, указывая на рост стоимости перевозок и сырья.

Как передает издание РБК, президент розничной сети Baon Илья Ярошенко полагает, что в новом сезоне коллекции обуви и одежды будут дороже на 10-15 процентов. По его словам, доставка контейнера из Азии в прошлом году подорожала на 3 тысячи долларов, и на сегодняшний день она может достигать 10 тысяч долларов.

Владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников полагает, что рост цен осенью будет малозаметным, но в начале следующего года они могут вырасти на 18-20 процентов. Он указал на значительное увеличение стоимости хлопка (+35 процентов), а также таких материалов, как эластан, в производстве которых задействованы нефтепродукты.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов считает, что стоимость перевозок и сырья увеличиться в среднем на 5-10 процентов. По его словам, на рост цен на одежду также оказывают влияние ослабление рубля и рост инвестиции в открытие магазинов, в связи с чем бьют рекорды цены на строительные материалы, а также дерево и металл. Павлов добавил, что стоимость доставки возросла в 5-6 раз.

В то же время в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) заявили, что стоимость одежды и обуви держится на уровне 2019 года.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс заявила, что в текущем году рынок будет отставать от показателей 2019 года на 2-6 процента, однако провисятся показатели прошлого года. По ее мнению, активную роль в восстановлении продаж играет отложенный спрос, а также сэкономленные средства в отсутствие поездок.