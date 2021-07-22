МИД РФ – о подаче жалобы в ЕСПЧ: Обстановка на Украине не оставила России иного выбора

МИД РФ прокомментировал подачу жалобы на Украину в ЕСПЧ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций, заявили в МИД РФ, комментируя решение Москвы подать жалобу на Киев в Европейский суд по правам человека.

«Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах, преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств», – сообщается на сайте ведомства.

В российском МИД отметили, что все претензии к Украине подкреплены большим объемом доказательств, накопленными с 2014 года. Решение Москвы было взвешенным и явилось следствием «полного игнорирования международными структурами нарушений прав человека на Украине», а также нарушениями Киева своих международных обязательств и неспособностью украинских правоохранителей расследовать преступления властей, сказано в сообщении.

В ведомстве выразили надежду, что в ЕСПЧ беспристрастно и внимательно рассмотрят жалобу России. Москва имеет все юридические основания для возбуждения процесса против Киева, так как выступает в защиту европейского правопорядка, заявили в МИД РФ.

Напомним, Россия подала ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу на Украину. Сайт kp.ru писал, что нарушения и преступления, описанные в этой жалобе, относятся к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014.