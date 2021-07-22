Эксперт рассказал, что будет с рублем после заседания Банка России

Аналитики прогнозируют рост рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 23 июля, состоится заседания Банка России, на котором определится размер ключевой ставки. Аналитики полагают, что ЦБ может повысить ставку, как минимум, на 50 базисных пунктов до 6%. А это в свою очередь приведет к росту курса рубля. Такое мнение выразил Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие».

При этом эксперт добавил, что если рост ставки будет еще больше, то рубль почувствует себя еще более уверенно, ведь в настоящее время отечественная валюта явно недооценена на международном рынке.

«Если Банк России повысит ставку более чем на 75 базисных пунктов, то есть она станет выше 6,25%, мы ожидаем быстрого притока спекулятивного капитала и роста рубля, поскольку реальная ставка (разница между ставкой и инфляцией) в России будет одной из самых привлекательных в мире», - цитирует эксперта «Российская газета».

Напомним, утром в четверг, 22 июля, на открытии торгов Московской биржи доллар вырос на восемь копеек и его курс составил 74,02 рубля. Евро также прибавил несколько копеек на открытии торгов и достиг уровня 87,28 рубля, передает «Свободная пресса».