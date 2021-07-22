В Грузии надеются в ближайшее время обсудить с Россией возобновление авиасообщения Фото: Иван ВИСЛОВ

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что страна надеется в ближайшее время начать обсуждение вопроса по восстановлению прерванного в 2019 году прямого авиасообщения с Россией.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем вернемся к конкретному рассмотрению вопроса о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами (Грузией и РФ)», - приводит ТАСС заявление спецпредставителя премьер-министра в четверг, 22 июля.

Напомним, с 28 июня Россия формально на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с восемью странами. Речь идет о полётах в США, Италию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Кипр и Северную Македонию. Авиасообщение с этими странами было приостановлено еще в прошлом году на фоне активного распространения коронавирусной инфекции и закрытия границ.