Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 13:33

Олимпийский чемпион Панкратов рассказал, при каких условиях отменят Игры в Токио

Спортсмен добавил, что организаторы делают все возможное, чтобы состязания состоялись
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спортсмен рассказал, что может помешать проведению Олимпиады

Спортсмен рассказал, что может помешать проведению Олимпиады

Фото: REUTERS

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов заявил, что в условиях пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио еще могут отменить. По словам атлета, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации уже были досрочно прекращены некоторые соревнования, та же участь может жать и Олимпиаду – 2020.

«Организаторы, безусловно, перестраховываются, но возможно всё. Печальные примеры можно привести даже из плавания. Во Франции начался чемпионат страны, а спустя пару дней его завершили досрочно. Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьёзный повод. Но, думаю, вспышка коронавируса в Олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр», — цитирует Панкратова RT.

Напомним, накануне слухи о возможной отмене или преждевременном прекращении Олимпийских игр в Токио начались после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом среди олимпийцев. Так сообщалось, что на Олимпиаде было выявлено сразу 10 новых случаев заражения, один из них у спортсмена, еще девять у членов делегаций, передает телеканал «360».

Добавим, ранее стало известно, что Российские пловцы Андрусенко и Кудашев допущены до участи в Играх. Призеры Чемпионата мира были временно отстранены из-за допинга, передает Пятый канал.