Олимпийский чемпион Панкратов рассказал, при каких условиях отменят Игры в Токио

Спортсмен рассказал, что может помешать проведению Олимпиады Фото: REUTERS

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов заявил, что в условиях пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио еще могут отменить. По словам атлета, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации уже были досрочно прекращены некоторые соревнования, та же участь может жать и Олимпиаду – 2020.

«Организаторы, безусловно, перестраховываются, но возможно всё. Печальные примеры можно привести даже из плавания. Во Франции начался чемпионат страны, а спустя пару дней его завершили досрочно. Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьёзный повод. Но, думаю, вспышка коронавируса в Олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр», — цитирует Панкратова RT.

Напомним, накануне слухи о возможной отмене или преждевременном прекращении Олимпийских игр в Токио начались после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом среди олимпийцев. Так сообщалось, что на Олимпиаде было выявлено сразу 10 новых случаев заражения, один из них у спортсмена, еще девять у членов делегаций, передает телеканал «360».

Добавим, ранее стало известно, что Российские пловцы Андрусенко и Кудашев допущены до участи в Играх. Призеры Чемпионата мира были временно отстранены из-за допинга, передает Пятый канал.