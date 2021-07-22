Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 14:04

Песков: Учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети актуальны

Санкционная политика вынуждает Россию быть готовой ко всему, отметил представитель Кремля
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Песков назвал актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети

Песков назвал актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремлю известно об учениях по устойчивости работе Рунета в условиях отключения от глобальной сети, власти считают их актуальными на фоне санкционной политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас в мире набирает обороты киберпреступность, борьба с которой на международном уровне до сих пор неэффективна. Кроме того, политика рестрикций крайне непредсказуема, что вынуждает Россию быть готовой ко всему, сказал он.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России прошло тестирование устойчивости работы Рунета при отключении российского сегмента от глобальной Сети. По предварительным данным, учения, которые состоялись с 15 июня по 15 июля, прошли успешно.

Ранее глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что у России есть технические возможности обеспечить автономную работу российского сегмента интернета.