Песков: Учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети актуальны

Песков назвал актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремлю известно об учениях по устойчивости работе Рунета в условиях отключения от глобальной сети, власти считают их актуальными на фоне санкционной политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас в мире набирает обороты киберпреступность, борьба с которой на международном уровне до сих пор неэффективна. Кроме того, политика рестрикций крайне непредсказуема, что вынуждает Россию быть готовой ко всему, сказал он.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России прошло тестирование устойчивости работы Рунета при отключении российского сегмента от глобальной Сети. По предварительным данным, учения, которые состоялись с 15 июня по 15 июля, прошли успешно.

Ранее глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что у России есть технические возможности обеспечить автономную работу российского сегмента интернета.