В России успешно протестировали отключение Рунета от глобальной сети Фото: Shutterstock

В России прошло тестирование устойчивости работы Рунета при отключении российского сегмента от глобальной Сети. По предварительным данным, учения, которые состоялись с 15 июня по 15 июля, прошли успешно. Об этом в среду, 21 июля, пишет издание РБК, ссылаясь на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».

Подготовить и согласовать отчетные материалы по данному тестированию участники рабочей группы планируют до 31 августа. Источник издания сообщил, что в учениях принимали участие все операторы «большой четверки».

-Цель учений состояла в определении возможности работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. В том числе тестировалась возможность физического отключения российской части интернета, - говорится в материалах издания.

Представитель Роскомнадзора при этом сообщил, что такие учения проводятся каждый год, они направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента интернета.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что у России есть технические возможности обеспечить автономную работу российского сегмента интернета.