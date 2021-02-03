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Наталья Касперская оценила угрозу отключения Рунета от глобальной сети

Эксперт допустила, что угрозы могут быть реализованы
Елена АКИМОВА
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Наталья Касперская оценила угрозу отключения Рунета от глобальной сети

Наталья Касперская оценила угрозу отключения Рунета от глобальной сети

Фото: Shutterstock

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская оценила угрозы отключения Рунета. Накануне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что такая угроза вполне реальна, но у России есть технические возможности обеспечить автономную работу российского сегмента интернета.

- Технически отключить нас от Рунета точно могут, так как он зависим от внешних «управляющих», как в сфере маршрутизации и доменных имен, так и в области сертификатов шифрования, - отметила в беседе с «Известиями» Наталья Касперская.

В качестве примера реальности происходящего она привела случай отключения банков от платежных систем Visa и MasterCard. Это событие ускорило появление национальной платежной системы «Мир».

- Чтобы не остаться без интернета нужно обеспечить дублирующую систему корневых серверов. Ее обязательно должны контролировать российские специалисты, а защищать отечественные сертификаты шифрования, - говорит эксперт.

Только в этом случае можно будет говорить о суверенном интернете и независимости от внешних угроз.

- Работы ведутся. Надеюсь, многое уже сделано и мы вполне защищены от внезапного отключения Рунета, - заключила Касперская.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2021 года в России начал действовать законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с запрещенным контентом.

В Совфеде отметили, что контроль контента в социальных сетях - это не попытка ограничить свободу слова, а защита психики граждан, пишет ФАН.