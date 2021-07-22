В тающем леднике Тибета нашли 33 вируса возрастом 15 тысяч лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Американские учёные проанализировали образцы льда, которые были взяты ещё в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае. Во льду, который образовался 15 тысяч лет назад на высоте более 6 700 метров над уровнем моря, выявили 33 вируса, 28 из которых были ранее неизвестны.

Как передает журнал Microbiome, микробиологам пришлось разработать уникальный способ изучения замороженного биоматериала для того, чтобы при попытке извлечь изо льда вирус не повредить его генетический код. Исследования показали, что только у четырех образцов генетический код совпадал с научной базой известных вирусов. Все они относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.

Остальные 28 вирусов оказались уникальными и при этом они не родственны друг другу. Как отмечается, в их генетическом коде есть участки, позволяющие заражать клетки в условиях крайне низких температур. Специалисты считают, что данные вирусы обитали в почвах и растениях, а не среди животных и людей.

Изучение вирусов и бактерий, которые скрыты под многометровыми толщами льда, стало необходимым в условиях меняющегося климата, когда ледники тают и могут высвободить большое количество микроорганизмов, находившиеся в естественной изоляции тысячелетия. Ученые намерены понять, какую угрозу могут нести такие вирусы и бактерии для существующей экосистемы.