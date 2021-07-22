Жириновский предложил вернуть в Россию русских из Украины и Средней Азии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил пригласить на проживание в Россию 5-6 миллионов русских из стран Средней Азии и 15 миллионов из Украины.

"Мы (члены ЛДПР) часто ездим по стране, а не сидим в кабинетах в Москве. У нас огромная страна, много места... Пригласим из Средней Азии 5-6 миллионов русских, а из Украины - 15 миллионов. Нужно только помочь им (с тем, чтобы обосноваться в России)", - заявил Жириновский в ходе своей поездки во Владимир. Выступление политика транслировалось в его аккаунте в Instagram.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с обострением ситуации в Афганистане заявлял, что из-за возросшего риска прорыва банд экстремистов в Среднюю Азию Москва должна помочь русским, которые проживают в среднеазиатских регионах. МИД РФ, по мнению Владимира Жириновского, должен начать раздавать им паспорта.