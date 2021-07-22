Россия выдала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона передала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина, против которого на территории республики возбуждено уголовное дело. Спортсмена уже доставили в Белоруссию, сообщил в четверг, 22 июля, официальный представитель генеральной прокуратуры государства Дмитрий Брылев.

- Решение российской Генеральной прокуратуры о выдаче Минску Алексея Кудина вступило в силу. Верховный суд РФ признал его законным и обоснованным. Алексей Кудин уже передан российской стороной и доставлен на территорию Белоруссии, - говорится в сообщении, которое цитирует издание РИА Новости.

Напомним, ранее белорусская Генеральная прокуратура сообщала, что обвиняемый по делу о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов во время несанкционированных протестов в стране спортсмен был задержан в Московской области. России направили запрос о его выдаче. Уголовное дело по обвинению Алексея Кудина в настоящее время находится в производстве суда Молодечненского района.