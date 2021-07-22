Шестерых голодных детей-маугли нашли в сарае под Москвой. Фото: кадр из видео

Жительница подмосковного поселка Брикет в своем сарае нашла шесть голодных маленьких детей из неблагополучной семьи. Возраст детей-маугли составляет от шести до 16 лет. Об этом в четверг, 22 июля, сообщается «Пятый канал».

В социальных сетях сегодня опубликовали видеоролик, автор которого утверждает, что детей из дома их якобы выгнала мать и ее сожитель.

По информации издания, семья, где воспитываются дети, действительно является неблагополучной и давно состоит на учете в надзорных органах. Всего у женщины семь детей, однако ее новый сожитель принял только старшего ребенка. Втроем они жили в квартире, а остальных малышей выгнали. Долгое время им пришлось ютиться в соседском сарае, кормили детей тоже соседи.

До этого мать брошенных детей неоднократно пытались лишить родительских прав. В настоящее время детей отправили в распределительный центр в российский столице.