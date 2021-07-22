Фото: Instagram Алексея Ростова

Умер Валерий Иванов, первый продюсер певицы Натали. Его не стало на 60-м году жизни. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил российский музыкант Алексей Ростов на своей странице в социальной сети Instagram.

Сообщается, что причиной смерти продюсера стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. Он умер в одной из московских больниц.

- Сегодня не стало Валерия Иванова. Надо отметить его редкие человеческие качества – кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире шоу-бизнеса. Это невероятно тяжелая утрата… Прощай, друг!, - написал Алексей Ростов.

Валерий Иванов в 90-е был продюсером группы «Стелла» и певицы Натали, а также группы «Мираж». В начала 2000 года он решил сконцентрироваться на сотрудничестве с певицей Натали: благодаря продюсеру в эти году исполнительница прославилась со своими хитами "Ветер с моря дул", "Черепашка", "Считалочка", "Гармония".