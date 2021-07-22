Сильные ливни вызвали затопление северо-восточных районов Турции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильные ливни в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции вызвали наводнение. В районе бедствия специалисты ведут поисково-спасательные работы. Об этом в четверг, 22 июля, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям республики.

"Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Продолжаются работы по спасению наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - сказано в сообщении ведомства.

Глава МВД Республики Турция Сулейман Сойлу экстренно прибыл в район стихийного бедствия. Он сообщил журналистам, что погибших в результате наводнения нет, но два человека получили травмы. Им оказана помощь.

В последний раз, как сообщал kp.ru, подобная ситуация наблюдалась в Турции в 2011 году.