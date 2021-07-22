Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территорий американского штата Аляска. Об этом в четверг, 22 июля, сообщила телекомпания CNN.

По информации издания, дым достиг США из-за огромной площади природных пожаров и сильного ветра. Всемирная метеорологическая организация подтвердила эту информацию, ссылаясь на данные спутников.

Американское издание Anchorage Daily News пишет, что дым от пожаров в Якутии достигает Аляски уже не в первый раз: такая же ситуация наблюдалась в 2020 году из-за мощных ветров в верхних слоях атмосферы.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что специалисты пожарных служб в настоящее время тушат около 66 крупных возгораний общей площадью примерно в 0,5 миллиона га. По информации якутского оперативного штаба, за минувшие сутки пожарные локализовали 17 возгораний, сложная ситуация сохраняется на территории 12 районов субъекта. В настоящее время в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля текущего года местным жителям запрещено посещать леса.