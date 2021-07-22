Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 22:11

Власти Крыма назвали «признанием справедливости» карту на сайте Олимпийских игр

Первый вице-спикер крымского Госсовета рассчитывает, что карту не будут изменять
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти Крыма назвали «признанием справедливости» карту на сайте Олимпийских игр

Власти Крыма назвали «признанием справедливости» карту на сайте Олимпийских игр

Фото: Александр КОЦ

Первый вице-спикер крымского Госсовета Ефим Фикс выразил надежду на то, что опубликованная на официальном сайте летних Олимпийских игр в Токио карта, где Крым отделен от Украины границей, не будет изменена. По его словам, решение изменить карту будет поступком «несерьезных людей».

Напомним, на сайте Игр в разделе «Расписание и результаты» опубликовали карту с государствами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную. На данной карте Украина и Крым разделены границей.

На карте Украина и Крым разделены границей. Фото: Официальный сайт Игр-2020

На карте Украина и Крым разделены границей. Фото: Официальный сайт Игр-2020

Ефим Фикс назвал карту на сайте Олимпиады «признанием справедливости и стремления крымчан быть с Россией».

- Это подтверждает, что международная общественность признала Крым в составе России. Никакие другие силы ничего не могут изменить. Мир признал Крым российским, это признание справедливости и правоты. Если они изменят карту, это покажет всю их несерьезность. Но, полагаю, что они не пойдут на это, - сказал он.

Первый вице-спикер Госсовета региона отметил, что появление такой карты на сайте Олимпийских игр является очень важным, поскольку показывает и напоминает всему миру, что Крым является частью России.