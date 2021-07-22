Власти Крыма назвали «признанием справедливости» карту на сайте Олимпийских игр Фото: Александр КОЦ

Первый вице-спикер крымского Госсовета Ефим Фикс выразил надежду на то, что опубликованная на официальном сайте летних Олимпийских игр в Токио карта, где Крым отделен от Украины границей, не будет изменена. По его словам, решение изменить карту будет поступком «несерьезных людей».

Напомним, на сайте Игр в разделе «Расписание и результаты» опубликовали карту с государствами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную. На данной карте Украина и Крым разделены границей.

На карте Украина и Крым разделены границей. Фото: Официальный сайт Игр-2020

Ефим Фикс назвал карту на сайте Олимпиады «признанием справедливости и стремления крымчан быть с Россией».

- Это подтверждает, что международная общественность признала Крым в составе России. Никакие другие силы ничего не могут изменить. Мир признал Крым российским, это признание справедливости и правоты. Если они изменят карту, это покажет всю их несерьезность. Но, полагаю, что они не пойдут на это, - сказал он.

Первый вице-спикер Госсовета региона отметил, что появление такой карты на сайте Олимпийских игр является очень важным, поскольку показывает и напоминает всему миру, что Крым является частью России.