В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную 13-летнюю девочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов в российской столице задержали троих подростков, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней школьницы и запугивании ее на протяжении более полугода. Об этом в четверг, 22 июля, говорится в сообщении на официальном сайте ГУ СУ Следственного комитета по Москве.

По информации следствия, в декабре прошлого года трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе городе подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество. Девочка потеряла сознание, после чего юноши, воспользовавшись этим, изнасиловали ее, снимая свое преступление на камеру.

- Преступники пригрозили девочке, что, если она пойдет в полицию, то они покажут эту видеозапись всем ее знакомым. Школьница долгое время боялась рассказать о случившемся, однако в итоге сообщила обо всем родителям, которые сразу обратились в полицию, - говорится в сообщении.

Несовершеннолетних злоумышленников уже задержали, теперь следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса подростки признали вину.