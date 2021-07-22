"Сочи" одержал первую победу в еврокубках, обыграв "Кешлю" со счетом 3:0 Фото: Игорь ГЛАЗКО

Футбольная команда "Сочи" обыграла спортсменов азербайджанского клуба "Кешля" со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Игра состоялась на стадионе "Фишт" в городе Сочи.

Голы в ворота соперников у команды победителей удалось забить Родриго (10-я минута), Кристиану Нобоу (66, с пенальти) и Максиму Барсову (81). Об этом сообщает "КП-Спорт".

Также во время турнира на 29-й минуте полузащитник сочинцев Артур Юсупов травмировался на поле, его было решено заменить на футболиста Сергея Терехова. Теперь ответный матч должен состояться 29 июля 2021 года в Азербайджане.

Команда "Сочи" по итогам прошедшего сезона вышла на пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, получив тем самым право играть во втором раунде квалификации Лиги конференций. До этого клуб ни разу не участвовал в еврокубках.