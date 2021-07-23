В России выросли продажи кнопочных мобильных телефонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первом полугодии текущего года в России выросли продажи старых моделей сотовых телефонов с кнопками.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на данные сети «Связной», продажи выросли на 6,7%. Согласно приведенной информации, за первые шесть месяцев 2021 года сеть продала 3,1 млн кнопочных телефонов. Отмечается, что в денежном выражении объемы продаж выросли еще заметнее - на 18,8%, составив 4,5 млрд рублей. При этом средняя стоимость такого товара выросла на 11% до 1 450 рублей.

В группе «М.Видео - Эльдорадо» сообщили о росте продаж кнопочных телефонов на 26%, а в денежном выражении - в 35%. Price.ru заявил о росте продаж на 44%.

Уточняется, что самыми популярными брендами таких телефонов стали Nokia, teXet, Philips, а также Itel и BQ mobile.

Специалисты полагают, что рост спроса можно объяснить начавшимся дачным сезоном, а также увеличением потока трудовых мигрантов.

В «М.Видео - Эльдорадо» указывают на переход пожилых людей со стационарных телефонов на мобильные. При этом, как они отмечают, граждане выбирают привычную модель с кнопками.

Кроме того, в ходе пандемии отправленные на удалёнку работники начали использовать кнопочные телефоны как дополнительное и недорогое средство связи, а также такие телефоны используют сотрудники закрытых предприятий, где запрещены смартфоны, и граждане, намеренные хранить в тайне собственные персональные данные.