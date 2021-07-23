СК предъявил московским врачам обвинение в 11 эпизодах продажи детей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет предъявил московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в окончательной редакции обвинение в одиннадцати эпизодах продажи детей от суррогатных матерей иностранцам. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

Следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев от суррогатных матерей иностранным гражданам под видом лечения бесплодия.

Как сообщил адвокат, согласно окончательному решению Следственного комитета, всем врачам, проходящим по данному делу, вменяется 11 эпизодов продажи детей, из которых восемь окончены, а в трех случаях они не смогли завершить преступление.

Трунов сообщил, что следователи заявляет, что под видом лечения бесплодия обвиняемые «незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности», передает ТАСС.