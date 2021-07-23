Центробанк отозвал лицензию у НКО "Русское финансовое общество" Фото: Анастасия ОСИПОВА

В пятницу, 23 июля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Русское финансовое общество». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк России заявляет, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

Как уточняется в сообщении, Центробанк принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что кредитная организация полностью утратила собственные допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Центробанк отмечает, что деятельность кредитная организация характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, которые были направленны на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами. Кроме того, НКО проводила сомнительные операции, которые были связанны с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.