В Норвегии рассказали о вторжении «русского лосося» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Норвегии испугались «вторжения» горбуши, которую местные жители назвали «русским захватчиком», а также «русским лососем».

Как сообщает норвежская национальная телерадиокомпания NRK, по предварительным данным, в текущем году в Норвегии побьют рекорд по улову горбуши, однако такая статистика нравится далеко не всем. Считается, что «русская рыба» может вытеснить лосось, а также форель из местных рек. Кроме того, горбушу назвали опасной для норвежской экосистемы.

Как рассказал NRK ученый из Норвежского института природных исследований Хенрик Бернтсен, при появлении большого числа горбуш местные лососи вряд ли смогут выдержать конкуренцию за питание, при этом миллионы мальков горбуши будут способны бороться с мальками других лососевых за еду и жизненное пространство.

«Горбуша, тихоокеанский лосось или "русский лосось" - у этой знаменитой рыбы куча имен…Так что эти русские захватчики угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало», - говорится в статье.

При этом министр рыболовства Норвегии положительно оценил вкусовые качества горбуши, несмотря на то что эту рыбу можно есть только в начале сезона. Кроме того, в рыболовной промышленности королевства увидели в горбуше большой потенциал.