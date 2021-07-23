Лавров: западные политтехнологи хотят расшатать ситуацию в РФ перед выборами в Госдуму

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Западные политтехнологи намерены расшатать ситуацию в России перед выборами Государственную думу. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Запад пытается сформировать вокруг России «пояс нестабильности», в том числе за счет Белоруссии и Молдавии, а также расшатать внутриполитическую ситуацию в стране накануне выборов, выдвигая бездоказательные обвинения.

«Конечно же, не гнушаются откровенными фейками. Это все нужно учитывать. Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией", хотят … окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду», - заявил глава МИД РФ.

Лавров также указал на то, что сегодня Запад пытается расширять свое присутствие, в том числе военное, по периметру российских границ, №включая и Центральную Азию, и Закавказье».