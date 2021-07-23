В Шереметьево возобновил работу терминал C Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту Шереметьево возобновил работу терминал C, который был временно закрыт в марте 2020 из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

Первый рейс после возобновления работы терминала выполнит в пятницу, 23 июля, авиакомпания «Аэрофлот», которая в 21:25 отправит свой самолет в Стамбул. С 24 июля 2021 терминал C начнет обслуживать все остальные международные рейсы компании, сообщается на сайте аэропорта.

Отмечается, что терминал С объединен с терминалом B, что позволяет предоставлять клиентам широкий спектр услуг. Трансферные пассажиры смогут быстрее перемещаться между терминалами через транзитную зону, за счет чего сократится время обслуживания багажа, добавили в Шереметьево.

В 2021 году аэропорт рассчитывает обслужить 27,5 миллиона пассажирово. Стоит отметить, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 пассжиропоток в Шереметьево сократился более чем на 60%, составив чуть более 19,5 миллиона человек.