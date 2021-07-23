Кремль: задержания правоохранителей в регионах - результат борьбы с коррупцией во власти

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Задержание начальника управления ГИБДД Ставрополья и ряда его подчиненных является не кампанией, а следствием методичной борьбы с коррупцией во власти, которая ведется в последние годы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это последовательная борьба с коррупцией, в том числе в рядах правоохранителей. Это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», - заявил представитель Кремля.

Комментируя вопрос о том, как в Кремле оценивают тот факт, что задержание произошло в результате действий службы собственной безопасности, пресс-секретарь главы государство ответил, что данный факт рассматривается как лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией.

Напомним, начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, а также ряд его подчиненных были задержаны в минувший вторник, 20 июля, по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере - на общую сумму более 19 млн рублей. Позже Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лишил должности начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.