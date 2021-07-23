В Хабаровске отремонтируют 680 дворов

Благоустройство для нас – дело номер один – Михаил Дегтярев. Фото: Александр Янышев

Во время прямой линии, которая прошла 21 июля, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск в ближайшее время получит 300 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий. Деньги в ближайшее время поступят из краевого бюджета.

– В ближайшую неделю Хабаровску мы перечислим 300 миллионов рублей из 1,5 миллиардов рублей, о которых мы говорили на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Деньги пришли. Благоустройство территорий для нас – дело номер один, – заявил Михаил Дегтярев.

При этом глава региона подчеркнул, что мэрии необходимо в кратчайшие сроки выходить на конкурсные процедуры, чтобы благоустроить городские дворы уже в этом году. Также необходимо выбрать подрядчиков, чтобы успеть привести в порядок до конца года 120 дворов. Михаил Дегтярев поручил мэру Сергею Кравчуку взять ситуацию под контроль.

Программа ремонта рассчитана на два года. В общей сложности планируется отремонтировать 680 дворов. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей.